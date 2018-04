Neue Navigon App für iPhone, Android und Windows Phone 7

Die neue Navigon App MobileNavigator ist da. Die App ist für die Plattformen iOS, Android und Windows Phone 7 verfügbar. Sie vereinfacht die Bedienung durch das neue Flow-Bedienkonzept. Marktstart für die Android und iPhone-Version ist im September. Etwas später kommt die App für Windows Phone 7.

Die neue Version der Navigon App MobileNavigator wurde jetzt auf der IFA vorgestellt. Sie setzt auf ein neues Konzept, das eine Trennung zwischen Karte und App vorsieht. Der Vorteil: Jetzt können die Nutzer die App nur noch mit den Karten ausstatten, die sie für ihre Reise benötigen. Das spart Zeit bei der Aktualisierung der Software und verringert den benötigten Speicherplatz im Smartphone. Für die neue App will Navigon - wie bei seinen mobilen Navigationssystemen - eine kostenpflichtige Zusatzoption anbieten, die zwei Jahre lang eine Aktualisierung des vorhandenen Kartenmaterials erlaubt.

Die neue App nutzt (ebenso wie die neuen mobilen Navisysteme von Navigon) die Bediensoftware Navigon Flow, die nach Angaben von Navigon übersichtlicher und intuitiver zu bedienen ist. Das iPhone profitiert darüber hinaus von der erweiterten Multitouch-Gestensteuerung. Vollversion für Windows Phone 7Erstmals bietet Navigon eine Vollversion seiner Navi-App für Smartphones mit dem Betriebssystem Windows Phone 7 an. Die Onboard-Navilösung bietet - wie die App für Android-Phones und iPhones - Verkehrsinformationen in Echtzeit, gesprochene Anweisungen sowie den Fahrspurassistenten Pro. Da Windows 7 aber nur eingeschränkt Multitasking-fähig ist gibt es dennoch kleine Komfortbeschränkungen. Außerdem ist die App nur auf Smartphones mit der neuen Betriebssystemvariante Windows Phone 7.5 einsetzbar. Das Update auf Windows 7.5 erfolgt aber erst in einigen Wochen.