Navigon halbiert Preis der MobileNavigator-App für iPhone

Ein Jahr MobileNavigator für das iPhone - Navigon feiert dies mit einer saftigen Preissenkung für eine der beliebtesten Navi-Applikationen.

Über eine Million iPhone-Nutzer haben die MobileNavigator laut Navigon innerhalb dieses ersten Jahres auf ihr Gerät geladen. Noch ein Grund zu feiern. Deswegen hat Navigon die Preise für Voll- und Regionalversionen und auch bei einigen In-App-Features bis zu 50 Prozent gesenkt.

Als Beispiele nennt Navigon:

MobileNavigator EU: 44,99 Euro statt 89,99 Euro MobileNavigator EU10: 37,49 Euro statt 74,99 Euro Viele Regionalversionen: 34,99 Euro statt 69,99 Euro Traffic Live: 9,99 Euro statt 19,99 Euro Panorama View 3D: 4,99 Euro statt 9,99 Euro

Schnell zugreifen ist jedoch angesagt - die Aktion läuft nur vom 12. bis 15. August.

Im letzten Jahr gab es sechs kostenlose Updates und über 30 neue Funktionen, die seit der ersten Version dazugekommen sind. Momentan befindet sich der Navigon MobileNavigator in Version 1.6.0. Die App ist mit iOS 4 multitaskingfähig und steht beim Funktionsumfang den Plug-and-play-Navis in nichts mehr nach. Man findet Live-Dienste, RealityView Pro, Wettervorhersagen, Clever Praking und eine an das iPhone angepasste und damit sehr gute Bedienung vor.

Glückwunsch und auf ein weiteres erfolgreiches Jahr.