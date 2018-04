Mit der Squeezebox Duet (400 Euro) erweitert Logitech sein Angebot an Audio-Netzwerk-Playern.

Mit der Squeezebox Duet erweitert Logitech sein Angebot an Audio-Netzwerk-Playern. Neu ist das in der Fernbedienung befindliche Display mit sechs Zentimetern Bilddiagonale, das Musiktitel und Albumcovers anzeigt und damit einen maximalen Komfort schafft. Die Umwandlung der übers Netzwerk vom Server angeforderten Daten erfolgt in der Basiseinheit, die bidirektional mit der Fernbedienung per WLAN-Funknetz kommuniziert.

Ähnliche bereits von Sonos und Teac bekannte Systeme machen für Audio-Netzwerk-Player immer mehr Schule. Neben der persönlichen Musiksammlung besteht eine Zugriffsmöglichkeit auf Internet-Radiostationen und Online-Dienste wie Rhapsody, MP3tunes.com und Pandora. Um in jedem Raum die passende Musik zu hören, lassen sich weitere Basis-einheiten betreiben und mit der Fernbedienung steuern. Die Squeezebox Duet ist als Paket für 400 Euro erhältlich, eine weitere separate Basiseinheit kostet 150 Euro. www.logitech.de