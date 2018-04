Lautsprecher

Neue Lautsprecher-Serie von Dali

Nach der Design-Standbox Fazon5 schickt Dali nun seine neue Einsteiger-Lautsprecherserie in den Boxen-Ring: Die neue Zensor-Familie besteht aus dem Regalbox-Benjamin Zensor 1, den hoch gewachsenen Standlautsprechern Zensor 5 und 7 sowie dem Center Vokal. Dazu gesellt sich demnächst noch Nachwuchs in Form des Subwoofers Sub E-12-F. Ziel der Familien-Bande: eine sehr hohe Performance-Qualität für überschaubares Geld zu liefern.

© Archiv Dali Zensor

Technisch erbten die Zensors von ihren größeren Brüdern laut Dali ein breites Abstrahlverhalten des Klangs für ein raumgreifendes Sound-Erlebnis; für optische Reize sorgen Aluminium-Elemente und Hochglanz-Flächen. Die Kompakte Zensor 1 gibt's bereits zum Paar-Kampfpreis von rund 260 Euro, das Topmodell Zensor 7 schlägt mit unzensierten 760 Euro pro Paar zu Buche. Das Outfit lässt sich in Esche-schwarz oder heller Walnuss-Optik ordern. Weitere Info's unter www.dali.dk Anzeige