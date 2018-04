"Exciting" steht für im Englischen für "fesselnd". Oder bei Dynaudio für ihre neue Lautsprecher-Linie. Was für uns Redakteure kaum noch möglich erschien, wurde auf der High End 2008 dann doch Wirklichkeit:

"Exciting" steht für im Englischen für "fesselnd". Oder bei Dynaudio für ihre neue Lautsprecher-Linie. Die Dänen, die in den letzten Jahren einen Großteil ihrer Entwicklungskapazität in Auto-Systeme (Volvo, VW) und aktive Studio-Monitore gesteckt hatten, bringen nach über sechs Jahren (Einführung der Audience) endlich wieder einmal eine neue HiFi-Linie. Die beiden Standboxen (X36 und X 32), die beiden Kompakten (X16 und X 12) und der passende Center X 22 liegen preislich zwischen den Audience- und Focus-Modellen. Das gilt auch fürs Äußere. Die Excite-Gehäuse sind wie aus den guten alten Tagen: fast kantig-schlicht und doch absolut sauber furniert und edel gemacht. Die Bestückung ist wie üblich bei Dynaudio eine Kombination aus 28 Millimeter Hochtonkalotte plus 17- oder 15 Zentimeter Bass. Und hier stecken die eigentlichen Neuerungen: Die Treiber wurden allesamt überarbeitet und vor allem die Magnetantriebe deutlich verbessert. Hinter der Hand heißt es bei Dynaudio, sie hätten fast Contour-Niveau... Ob's stimmt können Sie selbst im Handel überprüfen; ab Sommer kommen die Excite-Modelle in die Läden. Mehr Infos unter: 0410841800 oder www.dynaudio.de