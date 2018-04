Archos und Harman/Kardon verbindendie Funktionen von Multimedia-Player und Navigationssystemem in einem protablen Gerät.

Portable Multimedia-Player mit großem Display und Navigationssysteme haben wichtige Gemeinsamkeiten: die Bauform nebst dem großen Monitor und Bedienfunktionen sowie leistungsstarke Prozessoren. So liegt es nahe, Multimedia und Navigation in einem Gerät zu vereinen, das im Stadtverkehr dann als Navi dient, auf der Autobahn zur Unterhaltung der Kids. Daher bietet Archos das Modell 605 jetzt auch als GPS-Version an - mit 30-GB-Festplatte und Auto-Halterung für 400 Euro. www.archos.com.

Harman/Kardon kontert mit dem GPS 810, der - wie der Archos - ein 4,3-Zoll-Display enthält. Dazu eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung, einen FM-Transmitter und - als Weltpremiere bei portabler Navigation - eine Funkfernbedienung in Form eines multifunktionalen Drehknopfs. Gespeichert wird auf zusteckbaren SDHC-Karten bis 32 GB. Der Preis ohne Speicherkarte liegt bei 500 Euro, als GPS 910 wird es auch eine 4,8-Zoll-Ausführung geben. www.harmankardon.de