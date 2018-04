Neue Skobbler Navi-App fürs iPhone

Ab heute ist die neue Skobbler Navi-App GPS Navigation 2 im App Store verfügbar. Neues Design, zusätzliche Features und die Nutzung von Online- und Offline-Karten sollen mehr Bedienkomfort und schnelleres Re-Routing und Zooming erlauben. Gleich bleibt der Preis der App: 1,59 Euro.

Die neue Generation der meistverkaufte Navi-App fürs iPhone wartet mit zahllosen Verbesserungen bei zentralen Funktionen und einem überarbeiteten Design in schwarz mit Cockpit-Optik auf. Skobbler GPS-Navigation 2 unterstützt erstmals das Retina-Display des iPhone 4 und kann jetzt auch auf allen iPads mit integriertem GPS-Modul navigieren. Neu ist auch die Navigation mit Geo-Koordinaten. Der Standort lässt sich jetzt per E-Mail oder Facebook an Freunde senden. Das neue Skobbler setzt erstmals auf Hybrid-Navigation. Der Nutzer kann jetzt auswählen, ob er sich - wie bisher - online navigieren lassen möchte oder Offline-Karten kauft und auf seinem Smartphone installiert. Durch die im Smartphone gespeicherten Ditigalkarten funktioniert die Skobbler-App schneller. Die Verlagerung der Routenberechnung auf das Smartphone macht sich vor allem beim Re-Routing positiv bemerkbar. Laut Skobbler soll ein 10fach schnelleres Re-Routing möglich sein. Die Navigation funktioniert damit auch in Funklöchern und hohe Roaminggebühren im Ausland entfallen, da die Routenneuberechnung ohne eine Funkverbindung zum Skobbler-Rechenzentrum funktioniert. Das Basispaket von Skobble kostet im iTunes-Store 1,59 Euro. Es erlaubt die Online-Navigation, die jedoch eine Funkverbindung für die Routenberechnung benötigt. Wer ohne diese Verbindung via Skobbler navigieren will, benötigt installierbare Karten. Sie kosten 2,99 Euro für einzelne Länder. Für den Digitalkarten-Satz ganzer Kontinente fallen 5,99 Euro an. Alle verfügbaren Karten der Welt können für 9,99 Euro in der App gekauft werden. GPS Navigation 2 ersetzt ab sofort die alte Version. Bisherige Skobbler-Nutzer erhalten die neue Generation der App automatisch als kostenfreies Update. Neukunden finden GPS Navigation 2 - Skobbler für 1,59 Euro ab heute im App Store. Hier finden Sie einen connect-Test der alte Version der Skobbler Navi-App