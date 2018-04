Nach knapp zweieinhalb Jahren sollen sich die LP 12 Fans nun laut Linn auf den nächsten "größten Sprung in der Performance" des schottischen Drehers vorbereiten.

Mit dem Radikal wirft Linn einige bisherige Glaubensbekenntnisse über Bord. So gibt es nicht nur einen bisher verpönten DC-Motor, auch eine optische Regelung mit Tachoscheibe soll zu besserem Klang verhelfen. Dabei kann sich der Kunde entscheiden, ob er die externe Motorelektronik in dem massiven Alu-Gehäuse der Klimax-Serie für rund 6000 Euro oder preisgünstiger in dem Akurate-Gehäuse für rund 3300 Euro erstehen will.

In beiden Gehäusen war dann auch noch Platz für die Stromversorgung der neuen Einbau-Phonostufe Urika. Diese neue MC-Phonostufe für rund 3000 Euro findet nun im LP 12 ihren Bestimmungsort und ermöglicht so ultrakurze Signalwege. Netterweise bieten die Schotten Radikal und Urika im Paket günstiger an, so soll die Klimax-Version rund 8000 Euro und die Akurate-Variante 5500 Euro kosten, wodurch der Kunde dann 1000 und 800 Euro sparen kann.