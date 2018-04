Neuer A1-Dienst schützt das Smartphone

Der österreichische Netzbetreiber A1 unterstützt seine Kunden jetzt im Kampf gegen Viren und Langfinger mit einem Handy-Schutz für Android-Smartphones und -Tablets.

Waren Computer im A1-Netz bisher bereits durch den A1-Internetschutz automatisch sicher, werden nun auch Android-Smartphones und Tablets vor Malware, Viren und Trojanern doppelt geschützt. Die App A1 Handy-Schutz ist kostenlos im Android Play Store von Google erhältlich. Sie prüft das Gerät regelmäßig automatisch auf Schadsoftware und ermöglicht im Fall der Fälle das unkomplizierte Entfernen von unsicheren Apps oder Trojanern. Die neue Software hilft auch bei Diebstahl oder Verlust des Smartphone. Durch eine SMS von einem beliebigen anderen Handy (oder aus dem Internet beziehungsweise über das A1 Service Team) kann das Gerät nicht nur gesperrt werden, sondern auch seine aktuelle Position per SMS und E-Mail an eine definierte Adresse senden. Auch die endgültige Löschung aller Daten ist möglich. Und sollte das Telefon einfach nur zu Hause unauffindbar sein: Mit einer kurzen SMS löst es einen Alarm mit voller Lautstärke aus und macht so auf sich aufmerksam.Darüber hinaus schützt die SMS-Blacklist-Funktion A1-Kunden vor unerwünschten SMS. Rufnummern, deren SMS abgewiesen werden sollen, können einfach einer Liste hinzugefügt werden. Auf Wunsch kann der A1 Handy-Schutz sogar automatisch mit einer vordefinierten SMS dem Absender antworten.Den neuen Dienst kann man 30 Tage gratis testen, danach kostet er 1,90 Euro pro Monat. Wenn man ihn für 24 Monate bucht, sind die ersten drei Monate kostenlos.