Neues Design-CD-Radio von sonoro audio: cubo.mystique

Auch in diesem Jahr wartet sonoro audio wieder mit einer limitierten Edition des Design-CD-Radios auf.

Nach dem ice.cubo in Südsee-Türkis (2007) und dem cubo.soleil in Sonnengelb (2008) gibt es nun das cubo.mystique für 289 Euro im Fachhandel. Das hochglanzlackierte Holzgehäuse zeigt sich dieses Jahr in schimmerndem Violett.

Das Kompaktgerät beherrscht FM-Radio und CD-Abspielfunktion (CD-CD-R, CD-RW, MP3-CD) und bietet einen Anschluss für externe Abspielgeräte (z.B. für iPod) und einen Kopfhöreranschluss. Bassreflexröhre, Holzkorpus und Breitbandlautsprecher sollen für präzise Höhen, volle Bässe und räumliche Akustik sorgen. Auch eine Weckfunktion ist integriert. Ein Battery-Backup sichert dabei die Alarm- und Sendereinstellungen während möglicher Stromausfälle. www.sonoro-audio.com