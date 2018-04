Neues iPad: Ohne LTE in Deutschland

Das gestern vorgestellte New iPad wird die deutschen LTE-Netze nicht unterstützen. Das hat Apple nun bestätigt.

Nach der gestrigen Produktpräsentation war nicht ganz klar, ob es für Deutschland eine spezielle Version des neue iPad geben wird, die die hierzulande verwendeten LTE-Frequenzen unterstützt.

Zumal Apples Bestellseite für das neue iPad diesen Eindruck erweckt. Hinter der 4G-Variante zeigt Apple die Logos der drei deutschen Netzbetreiber, die bereits LTE-Netze betreiben. Im Kleingedruckten findet sich dann der etwas vage Hinweis: "In Ländern ohne kompatible 4G LTE Netze arbeitet das neue iPad mit weltweit verfügbaren GSM Technologien wie HSPA+ und DC-HSDPA."

Im Klartext, und das hat Apple nun auf Nachfrage bestätigt, heißt das: Mit den hierzulande verwendeten LTE-Frequenzen von 800, 1800 und 2600 MHz kommt das neue iPad nicht zurecht. LTE lässt sich nur in Ländern nutzen, die die LTE-Frequenzen 700 und 2100 MHz nutzen, also beispielsweise bei Auslandsreisen in die USA. In Deutschland geht das neue iPad in der 4G-Variante "nur" mit HSPA+ übers Mobilfunknetz online. Das können je nach Netz bis zu 42 MBit/s (Dual Carrier HSDPA) beim Datenempfang sein.

