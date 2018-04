Huawei verschärft das Tempo im Konkurrenzkampf mit etablierten Smartphone-Platzhirschen wie Samsung und Apple. Der chinesische Konzern hat heute mit dem Ascend D quad das nach eigenen Angaben "schnellste Smartphone der Welt" vorgestellt. Es glänzt auch sonst mit technischen Superlativen und soll schon in den nächsten Monaten nach Europa kommen.

Für das Smartphone hat Huawei einen eigenen Chipsatz entwickelt, den K3V2. Der SoC (System on Chip) besteht aus 4 Cortex-A9-Kernen, die wahlweise mit 1,2 oder 1,5 Gigahertz getaktet sind. Sie werden von einem Grafikchip (GPU) mit 16 Kernen ergänzt. Mit der neuen Recheneinheit will Huawei deutlich leistungsfähiger und gleichzeitig sparsamer sein als die Konkurrenz. Nach Angaben des Unternehmens ist das Ascend D quad damit fast doppelt so schnell wie alle vergleichbaren Smartphones, die aktuell auf dem Markt sind.Aber nicht nur der Prozessor ist rekordverdächtig. Das Display gehört mit einer Digonale von 4,5 Zoll und der Auflösung von 1280 x 720 Pixel zu den größten und schärfsten seiner Klasse. Die Kamera auf der Rückseite macht Fotos mit 8 Megapixel, Videos gelingen mit der vollen HD-Auflösung von 1080p. Die dafür erforderliche Highend-Technik presst Huawei in ein nur 8,9 Millimeter dünnes Gehäuse. Als Betriebssystem ist Android 4.0 installiert. Der Hersteller hat es mit einem neuen Energiemangement erweitert, das Einsparungen von bis zu 30 Prozent im Vergleich mit anderen Smartphones ermöglichen soll. Ob die Software-Optimierungen in der Praxis tatsächlich zu einer längeren Ausdauer führen, wird man sehen. Bis dahin müssen die technischen Angaben zum Akku als Richtwerte herhalten - und beim Ascend D quad sind die nicht schlecht, die Kapazität liegt bei 1800 mAh. Es wird sogar noch eine XL-Variante des Modells mit einem 2500 mAh starken Akku geben. Das Ascend D quad XL ist dementsprechend mit 10,9 Millimeter deutlich dicker als das Schwestermodell.

Das dritte Modell der neuen D-Serie, das Huawei allerdings nur am Rande erwähnt, ist das Ascend D1, siehe Bild oben von engadget.com . Es ist "nur" mit einem Dualcore-Prozessor und einem 1670 mAh starken Akku ausgestattet. Weitere technische Angaben fehlen, nur bei einer Sache ist Huawei sehr genau: nach Europa soll das D1 im April 2012 kommen. Für die stärkeren Quadcore-Modelle verspricht der Hersteller einen Verkauf im 2. Quartal 2012 - also irgendwann zwischen April und Juni 2012.