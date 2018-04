Gerade einmal 329 Euro kostet Teufels neuester Streich in Sachen Surround am PC.

Gerade einmal 329 Euro kostet Teufels neuester Streich in Sachen Surround am PC. Dafür bekommt man fünf süße Satelliten und einen beachtlich großen (und leistungsfähigen) Subwoofer. Wer den Platz hat und das Concept 400 E stellen kann, dürfte in diesem Preisbereich nichts ähnlich beeindruckendes finden. Infos : www.teufel.de oder 030 3009300