stereoplay High End Guide

Neuheiten von ASW auf der High End in München

Nach erfolgreicher Einführung der neuen Genius-Serie im vergangenen Jahr erweitert die ASW Lautsprecher GmbH aus Ahaus nun ihre Produktpalette frequenzmäßig nach unten: In München auf der HIGH END werden die Münsterländer den kraftvollen und formschönen Subwoofer AS 10 der Öffentlichkeit vorstellen. Auch der AS 10 entsteht - wie üblich bei ASW - natürlich "made im eigenen Gehäusewerk" und ist in etlichen Furnier-Varianten zu haben.

© Archiv ASW Subwoofer

Anzeige Doch damit nicht genug: Für die Genius-Familie kürt ASW ebenfalls ein neues Oberhaupt. Mit der Genius 510 hält bei dem deutschen Boxenspezialisten ein äußerst vielversprechender Dreiwege-Lautsprecher Einzug in die Oberklasse der Programmpalette. Bisher stellte die Genius 410 die Obergrenze der Baureihe dar. Damit erhält diese Serie, die für ein sehr räumliches und dynamisches Klangbild steht, attraktiven Zuwachs. Die neue Genius 510 wird dank ihrer stattlichen Membranfläche erwartungsgemäß noch mehr Druck und Tiefgang bringen. Der Besuch im Raum F110 ist daher Pflicht. Mit der Genius 510 schließt ASW die bislang bestehende Lücke zu seinen auch bei stereoplay bestens getesteten Top-Modellen Magadis und Chelys . Firmenportrait ASW Die ASW Lautsprecher GmbH wurde 1987 in Vreden gegründet und gehört heute zu den renommiertesten Boxenmanufakturen Deutschlands. Spaß an der Musik und der Wunsch nach naturgetreuer Wiedergabe waren und sind seither die Leitmotive bei der Entwicklung der Produkte. Seit über 20 Jahren steht ASW für hochwertige Lautsprecher von der Einstiegs- bis zur Oberklasse. Das Preis-Leistungsverhältnis blieb trotz "Made in Germany" immer ausgewogen. Seit 2008 spielt ASW mit der Magadis und der Chelys auch in der Referenzklasse und bietet hochwertige Racks an, die sich auf Kundenwunsch individualisieren lassen. Eine Frage an Thomas Kemper, Vertriebsleiter von ASW stereoplay: Worin liegen die Vorzüge von Gehäusen "Made in Germany"? Thomas Kemper: Bis auf die etwas höheren Kosten gibt es nur Vorteile bei der Gehäuseproduktion "Made in Germany". Indem wir in Deutschland produzieren und nicht in Übersee, reduzieren wir mögliche Kommunikationsprobleme auf ein absolutes Minimum. Wir können auch viel schneller und flexibler auf Marktgegebenheiten und Kundenwünsche reagieren. Des Weiteren wäre bei unserer Vielfalt an Furnieren und Lackierungen eine Produktion in Übersee nahezu unmöglich. ASW steht für höchste Qualität durch deutsche Handwerkskunst zu fairen Preisen - für Musik aus aller Welt.

© Archiv Der neue Standlautsprecher Genius 510 und der Subwoofer AS 10

© Archiv Das ASW Aushängeschild Magadis spielt in der Referenz-Klasse.

© ASW Thomas Kemper, Vertriebsleiter von ASW