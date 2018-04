Am Samstag den 21.3. präsentiert HiFi Concept Naim Neuigkeiten, dps Plattenspieler und die stereoplay Referenzlautsprecher Magico V3.

Am Samstag den 21.3. gibt es bei HiFi Concept in München nicht nur Neuigkeiten von Naim wie den neuen Nait XS und den Netzwerkplayer HDX zu bestaunen, sondern auch die Spitzen-Plattenspieler des Münchner Herstellers DPS - natürlich mit dem Tonaram Naim Aro. Als Lautsprecher wird der neue Stern am Lautsprecher-Firment, die V3 des US- Herstellers Magico vorgestellt! www.hificoncept.de