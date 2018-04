Nicht nur Blu-ray-Wiedergabe: BD Prime von Tune

In Sachen Netzwerk-Player für Audio/Video/Foto hat Newcomer Dune gleich zwei absolute Neuheiten zu vermelden.

In Sachen Netzwerk-Player für Audio/Video/Foto hat Newcomer Dune gleich zwei absolute Neuheiten zu vermelden: So kann der BD Prime nicht nur Blu-rays wiedergeben, sondern übers Netzwerk auch BD-ISO-Files von nicht kopiergeschützten Blu-rays abspielen. Wie bei DVD-ISO-Files sind darin Menüstruktur, Sprachwahl et cetera enthalten. Ausgestattet mit dem Sigma-Chip 8634, gibt der BD-Prime auch übers Netzwerk alle wichtigen Medienformate wieder. Der Preis: 499 Euro. www.hdi-dune.com