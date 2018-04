Nokia: Aus für Serie-40-Nachfolger Meltemi

Nach Medienberichten stellt Nokia die Entwicklung des Handy-Betriebssystems Meltemi ein. Meltemi war als Zukunftslösung für kommende Feature-Phones und als Nachfolger für das Serie 40-Betriebssystem gedacht.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, will Nokia die Entwicklung des auf Linux basierenden Betriebssystems einstellen. Das unter dem Codenamen Meltemi entwickelte Betriebssystem sollte das bisherige Betriebssystem Serie 40 ablösen, das in Nokia-Mobiltelefonen wie etwa der Asha-Serie eingesetzt wird, die unterhalb von Smartphones angesiedelt sind.

Ohne die neue Plattform besteht nach Einschätzung von Analysten die Gefahr, dass Nokia Marktanteile in der Klasse der 100 bis 200 Dollar teuren Feature-Phones verliert, wie die Financial Times Deutschland heute meldet. Nokia hält in diesem Marktsegment einen Weltmarktanteil von über 20 Prozent

