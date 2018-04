Auf der heute eröffneten Mobilfunkmesse Mobile World Congress zeigt Nokia zwei neue Lumia-Smartphones mit dem Windows Phone 7.5 Betriebssystem. Für Deutschland interessant: Das Einsteigermodell Lumia 610. Das 189 Euro teure Smartphone mit dem 3,7 Zoll-Display kommt im 2. Quartal 2012 nach Deutschland. Es ist der günstigste Einstieg in die Windows Phone 7.5-Welt.

Nokia baut seine Palette an Lumia-Smartphones mit dem Microsoft Betriebssystem Windows Phone 7.5 (Mango) weiter aus. Nach dem Lumia 710 , Lumia 800 und dem neuen Topmodell Lumia 900 folgt jetzt das Einsteigermodell Lumia 610. Das 131 Gramm leichte Smartphone mit dem 3,7 Zoll-Display (Auflösung wie bei allen Windows-Phones: 480 x 800 Pixel) spricht vor allem jüngere Zielgruppen an. Es wird in vier Farbvarianten Weiß, Black, Cyan, Fuchsia angeboten.

Das 189 Euro teure Phone ist mit einem Xbox-Live Zugang ausgestattet, Nokia Maps ist auch schon vorinstalliert. Ebenfalls vorhanden: Eine 5-Megapixel-Kamerr mit Autofokus und LED-Blitz, die Videos mit 1280 x 720 Pixel aufnehmen kann. Auf Einsteigerniveau sind die technischen Spezifikationen des Lumia 610. Ein Singlecore-Prozessor (keine weiteren Angaben von Nokia), der lediglich von 256 Megabyte RAM unterstützt wird, kommt zum Einsatz. 8 Gigabyte interner Speicher sind vorhanden, eine Erweiterung per Speicherkarte ist nicht möglich. Ebenfalls etwas knapp bemessen: der 1300 mAh Akku. Nokia wies jedoch bei der Produktvorstellung darauf hin, dass im April ein Software Release von Windows Phone 7.5 kommen wird, das weniger hohe Anforderungen an den Prozessor und die Speicher der Smartphones haben wird. Das Lumia 610 kommt im 2. Quartal 2012 in den HandelDie wichtigsten Features des Nokia Lumia 610 auf einen Blick: