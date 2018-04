Nokia bringt Update auf Symbian Belle

Anfang 2012 soll Nokia ein Update auf die neue Symbian-Version "Belle" für alle Nokia-Smartphones anbieten, die mit Symbian Anna ausgestattet sind. Das kostenlose Update bringt einige neue Funktionen und kleine Änderungen bei der Steuerung.

Wie der Blog All About Symbian von Nokia erfahren haben will, werden die Finnen in den ersten Wochen des nächsten Jahres ein Betriebssystem-Update auf Symbian Belle veröffentlichen. Das überarbeitete Betriebssystem erhöht die Zahl der Startbildschirme auf sechs, erlaubt die Veränderung bei der Größe der Widgets und bietet die Option die Widgets frei auf dem Startbildschirm zu platzieren.

Veränderungen sind auch in der Statusleiste und in der Steuerung zu erkennen.Symbian Belle unterstützt außerdem den Nahbereichsfunk NFC (Near Field Communications). Das Update bringt auch einige Microsoft Anwendungen (etwa: Exchange Activesync, Onenote, Powerpoint Broadcaster und Sharepoint) auf die Nokia-Smartphones.

Das Update ist für folgende Nokia-Modelle geplant: 500, C6-01, C7, E6, E7, N8 und X7.

