Nokia Lumia 800 ausgepackt

Das Nokia Lumia 800 ist eines der ersten Nokia-Smartphones mit Windows Phone 7.5 Mango und ab 15. November in Deutschland erhältlich. connect hat das neue Nokia-Handy ausgepackt.

Ein echter Hingucker ist es auf jeden Fall, besonders die Versionen in den Farben Cyan und Magenta stehen eindeutig für das Nokia Lumia 800. Einige Marktbeobachter hatten bei einem so eminent wichtigen Produkt wie dem ersten Windows Phone von Nokia eine Metallschale erwartet, am besten aus dem High-Tech-Werkstoff Titan. Nokia-Chef Elop aber will wohl lieber technisch überzeugen als durch vermeintlich teure Materialien zu blenden.

Neben der guten Haptik und der sehr guten Verarbeitung des Lumia 800 fallen beim ersten Ausprobieren auch einige ungewöhnliche Dinge auf. So finden sich an der Oberseite des Smartphones zwei längliche Abdeckungen. Unter denen treten die normalerweise unten angebrachten Micro-USB-Buchse und der SIM-Karten-Slot zu Tage. Letzterer steckt bei den meisten Smartphones im Akkufach. Doch den hat das Nokia Lumia 800 nicht; um einen großen Akku mit einem sehr stabilen Gehäuse zu kombinieren, hat Nokia auf die Möglichkeit zum Akkuwechsel verzichtet.

Nokia hat das Microsoft-Betriebssystem Windows Phone 7.5 Mango um zwei weitere, sehr hilfreiche Features erweitert. Das eine ist die Turn-by-turn-Navigation mit Sprachansage Nokia Drive; das andere ist Nokia Music, ein Angebot für Music-Streams, in Deutschland vorerst aber nicht verfügbar.

