Nokia hat das Update seines Naviprogramms für Smartphones mit Windows Phone angekündigt. Nokia Navigation 2.0 ermittelt Routen ohne Internetverbindungen. Neu ist die App Bus & Bahn - sie berechnet Routen mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Vor einigen Wochen hat Nokia sie angekündigt - jetzt steht das Update von Nokia Navigation für Smartphones mit Windows Mobile kurz vor dem Start. Das überarbeitete Programm Nokia Drive arbeitet jetzt als vollwertige Onboard-Navigation, die Routenberechnung erfolgt ohne Verbindung mit dem Internet. Bislang wurde dazu immer eine Internetverbindung benötigt. Außerdem informiert das Programm jetzt auch über Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Strecke. Ebenfalls für Nokia Smartphones mit Windows Phone-Betriebssystem verfügbar ist ein Kartenupdate auf die Version 1.3.0.

In den nächsten Tagen wird auch die Windows-Phone Version von Nokia Transport in den Windows Marketplace integriert. Die App ermittelt die Verbindungen zum Ziel mit Hilfe von öffentlichen Transportmitteln. Bislang erfasst die App die Daten von mehr als 500 Städten in 45 Ländern. In Deutschland ist lediglich das öffentliche Verkehrsnetz von Berlin und Brandenburg erfasst. Wie es funktioniert zeigt ein Video der Symbian-Version von Nokia "Bus & Bahn" aus dem letzten Jahr. (siehe unten).

Die kostenfreie App steht im Nokia-Bereich von Windows Marketplace zum Download bereit.