Nokias N8 kann jeden Fernseher in einen Touchscreen verwandeln. Zumindest im Demo-Aufbau.

Unter dem Label "Plug and Touch" hat Nokia auf der Nokia World ein interessantes Konzept vorgestellt. Man nehme ein Nokia N8, klemme es in eine Halterung und stelle es etwa ein bis zwei Meter von einem handelsüblichen Fernseher mit Sichtkontakt auf selbigen auf. Dann verbinde man es per HDMI oder zur Not per Analogleitung mit dem Fernseher und schon hat man einen nahezu beliebig großen Touchscreen.

Wie funktioniert das?

Die Demo-Applikation hat den Fernseher und alles, was davor passiert, genau im Blick - und zwar über die Kamera. Gleichzeitig schickt das Nokia N8 ein Bild mit Icons, Inhalten und Bedienelementen auf den Fernseher. Durch die Kamera "sieht" das Nokia N8, wenn sich die Hand auf ein Bedienelement zubewegt oder etwa einen Slider verschiebt und reagiert mit der entsprechenden Ausgabe. Zum Beispiel für das Vorführen von Bildern ein nettes Feature. Direkt vor dem Bildschirm sollte man sich jedoch vermutlich nicht aufhalten.