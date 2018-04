Ab 5. November startet Nokia den Verkauf seiner neuen Lumia-Modelle mit Windows Phone 8. Das Mittelklasse-Smartphone Nokia Lumia 820 kostet 499 Euro, das Topmodell Nokia Lumia 920 kommt für 649 Euro in den Handel.

Anfang September hat Nokia seine neuen Smartphones mit Windows Phone 8 der Presse vorgestellt, am 5. November starten die Finnen den Verkauf des Nokia Lumia 820 und Nokia Lumia 920 in Deutschland. Damit ist Nokia der erste Hersteller der Smartphones mit dem neuen Windows Phone 8 Betriebssystem in den Handel bringt.

Beide Nokia-Smartphones mit Windows Phone 8 werden bei Mobilcom Debitel sowie Vodafone verfügbar sein. Die Deutsche Telekom und O2 bieten ausschließlich das Mittelklasse-Modell Nokia Lumia 820 an.

Anzeige

Der von Nokia empfohlene Verkaufspreis liegt bei 650 Euro für das Lumia 920. Das Lumia 820 soll 500 Euro kosten. Nokia Lumia 920: Das neue Nokia Topmodell mit Windows Phone 8 Nokia Lumia 920: Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

Display: 4,5 Zoll, Auflösung 1280 x 768 Pixel

Prozessor: 1,5 GHz Dualcore Snapdragon S4

Speicher: 1 Gigabyte RAM, 32 GB interner Speicher (nicht erweiterbar per Speicherkarte)

Kamera: 8,7 Megapixel PureView mit Carl-Zeiss-Optik (Rückseite), 1,2 Megapixel (front)

Internetzugang: GSM/UMTS/HSPA/LTE und WLAN

Akku: 2000 mAh (mit integrierter induktiver Ladetechnik)

Ausdauer: 17 Stunden/10 Stunden (GSM/UMTS)

Große: 130 x 71 x 11 mm

Gewicht: 185 Gramm

Besonderheit: Induktive Ladefunktion

Preis: 650 Euro

Marktstart in Deutschland: 5. November 2012

Nokia Lumia 820: Das Mittelklasse mit Windows Phone 8 Nokia Lumia 820: Die wichtigsten Fakten auf einen Blick