Um ihr Android-Smartphone vor Malware und Diebstahl zu schützen, können die Besitzer Symantecs kostenlose App Norton Mobile Security Lite nutzen. Neben dem Schutz vor Schädlingen, die auf Mobilgeräte zielen, bietet die Gratis-App auch eine Funktion zur Fernsperrung, damit persönliche Daten bei Verlust oder Diebstahl des Geräts nicht in falsche Hände geraten.

Mit Norton Mobile Security Lite bietet Symantec in einer kostenlosen App die wichtigsten Funktionen der Mobile Security Suite für Android-Nutzer. Immer wieder tauchen manipulierte, mit Malware verseuchte Apps auf. Norton Mobile Security Lite prüft herunter geladene Apps und Updates auf Schädlinge. Es kann sich auch automatisch aktualisieren.Vor dem Verlust des Geräts kann keine App schützen, wohl aber vor dessen Folgen. Fällt das Smartphone in fremde Hände, sei es durch Diebstahl oder Nachlässigkeit, kann der Eigentümer das Gerät per SMS aus der Ferne sperren. Damit sind darauf gespeicherte Daten sicher vor unbefugtem Zugriff. Die Sperre verhindert zugleich auch, dass der neue Besitzer eine hohe Mobilfunkrechnung verursacht.Die App Norton Mobile Security Lite ist ab sofort im Android Market erhältlich. Die kostenpflichtige Vollversion bietet weitere Funktionen. So können etwa unerwünschte Anrufe und Kurznachrichten blockiert werden, der Privacy Guard schützt vor Phishing-Seiten. Auch eine Ortung des verlorenen oder gestohlenen Geräts per GPS ist möglich, gespeicherte Daten können per SMS gelöscht werden. Norton Mobile Security kostet 29,99 Euro.