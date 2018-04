Nvidia und ZTE stellen Android-Smartphone Mimosa X vor

Prozessor-Hersteller Nvidia und Mobiltelefon-Hersteller ZTE haben das Android-Phone ZTE Mimosa X vorgestellt. Das Smartphone mit dem 4,3 Zoll-Display verfügt über ein Nivida Tegra 2-Dualcore Prozessor und ein Icerea-Modem von Nvidia. Marktstart ist im 2. Quartal 2012.

Im ZTE Modell Mimosa X arbeitet der Mobil-Prozessor Tegra 2 von Nvidia, der aus einer Dualcore-CPU und einen GeForce-Grafikprozessor besteht. Ihm steht das Nvidia "Icera 450 HSPA+"-Modem zur Seite, das Daten mit (bis zu) 21 Megabit/Sekunde empfangen kann. Als Betriebssystem kommt im Mimosa X die neuste Android-Version 4.0, Ice Cream Sandwich genannt, zum Einsatz.Das 4,3 Zoll große Display des Mimosa X bietet eine Auflösung von 960 x 540 Pixel, es ist also etwas detailreicher als die Displays der meisten Konkurrenzmodelle. Auf seiner Rückseite ist eine 5-Megapixel-Kamera eingebaut. Sie kann Videos im HD-Format aufnehmen. Das ZTE-Nvidia-Smartphone verfügt über einen 4 Gigabyte großen internen Speicher, der sich per Speicherkarte auf 32 Gigabyte erweitern lässt. Smartphone mit Qualitäten fürs mobile Gaming Das Mimosa X bietet Dolby-Klang, zwei Mikrofone und erlaubt die Übertragung von Multimedia-Inhalten per DLNA (Digital Living Network Alliance). Wie der Hersteller betont, bietet der Tegra-2-Prozessor gute Voraussetzungen fürs mobile Zocken mit dem Smartphone. Es soll Konsolenqualität bieten, wenn die Spiele über die TegraZone geladen werden. TegraZone ist eine kostenlose Android-App, über die Nutzer spezielle Spiele-Versionen finden, die auf den Tegra-Prozessor optimiert sind. Das Mimosa X soll im zweiten Quartal dieses Jahres erhältlich sein, bislang gibt es noch keine Aussagen des Herstellers zum Verkaufspreis - vom Prozessor her ist es wahrscheinlich in der oberen Mittelklasse angesiedelt. Nvidia hat mit dem Tegra 3 aber auch richtig heißen Antrieb für spieletaugliche Smartphones entwickelt. Dieser Quadcore-Prozessor ist wahrscheinlich den neuen Topklasse Phones und Tablets vorbehalten. Die ersten Modelle mit diesem Prozessor werden nächste Woche auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt.