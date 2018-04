O2: Android-Apps per Handyrechnung zahlen

O2-Kunden können Apps bei Google Play jetzt auch über ihre Handyrechnung bezahlen. Das Angebot gilt für Vertragskunden und Nutzer von Prepaidkarten.

Ab sofort können auch die Kunden von O2 im Google Play Onlinestore heruntergeladene Apps per Mobilfunkabrechnung bezahlen. Die Möglichkeit bietet O2 jetzt allen Vertragskunden sowie allen Kunden mit einer O2-Prepaid-Karte. Nach der Auswahl der App im Store bietet sich O2-Kunden neben der Option per Kreditkarte zu zahlen auch die Variante "O2 Konto belasten". Sobald die Option "Akzeptieren & Kaufen" ausgewählt wird und der Kauf bestätigt wurde, lässt sich die App herunterladen und gleich nutzen. Bislang bietet bereits die Telekom und Vodafone App-Käufern diese Bezahlmethode an. Sie ist eine attraktive Alternative zu dem bei Googles Play sonst üblichen Bezahlen per Kreditkarte.