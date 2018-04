O2: Freiminuten durch Online-Shopping

O2-Kunden können nun über freiminuten.de über Online-Käufe Gesprächsguthaben sammeln.

O2 bietet ein neues Bonusprogramm in seiner Vorteilswelt an. Über o2.freiminuten.de kann man Guthaben sammeln, indem man in einem der über 100 Partnerseiten von O2 online einkauft. Die Guthaben-Punkte kann man als Prepaid-Nutzer oder Vertragskunde von O2 gegen Gesprächsminuten eintauschen.

Abhängig vom Shop bzw. Partner bekommt man entweder pro Einkauf oder je nach Einkaufswert Guthaben auf sein Punktekonto. Die Freiminuten haben einen Wert von 10 Cent, können gesammelt werden oder werden auf der nächsten Monatsrechnung verrechnet.