O2 Genion: Für Geschäftskunden Weiterleitungsfunktion gratis

Geschäftskunden sind mit der Genion-Option künftig immer unter der Festnetznummer erreichbar.

Mit der Option O2 Genion bekommt der Nutzer eine Festnetznummer für sein Handy. Unter der Nummer ist er direkt erreichbar, so lange er sich in der Homezone aufhält. Für Geschäftskunden hat O2 bis zum 7. Mai ein Angebot parat. Wer bis dahin dahin die Genion-Option auf den Tarif O2 on aufschaltet (7,50 Euro netto) erhält die Weiterleitungsfunktion kostenlos.

Hält man sich außerhalb der Homezone auf, wird der Anruf an die Festnetznummer kostenlos an die Mobilfunknummer weitergeleitet. So ist man immer unter der Festnetznummer erreichbar.

connect meint: Eine gute Ergänzung zu dem Tarif O2 on, mit dem man für 29 Euro unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonieren und mit dem Handy surfen kann. Die Zusatzoption eignet sich für Selbstständige, die viel unterwegs sind und mittelständische Unternehmer.