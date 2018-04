O2 startet Bezahldienst Mpass

Seit heute können O2-Kunden bei Star-Tankstellen im Großraum Hamburg ihren Einkauf per Mobiltelefon und dem mobilen Bezahlsystem Mpass bezahlen.

Heute hat Telefonica Deutschland das mobile Bezahlsystem Mpass in Deutschland gestartet. Zunächst ist das kontaktlose Bezahlen per NFC und dem Mobiltelefon in den Star-Tankstellen in Hamburg möglich. Dort können Kunden ab sofort kontaktlos mit ihrem Mobiltelefon bezahlen.

Damit dies auch ohne NFC im Smartphone klappt, gibt es NFC-Chips als Sticker, die am Mobiltelefon befestigt werden. Für die Kostenkontrolle sorgt die App. Bis zum Jahresende ist die kontaktlose Bezahlung bundesweit auch in den o2 Shops möglich sowie in den Conrad Elektronic-Märkten in München

Angemeldete O2-Kunden bekommen einen NFC-Sticker

Mit der Anmeldung auf mpass.de/o2 erhält der Kunde ein Mpass-Konto. Nachdem die Daten im System erfasst sind, wird dem Kunden automatisch ein Sticker mit NFC (Near Field Communication)-Chip zugeschickt. Dieser wird auf dem Mobiltelefon befestigt - damit ist der Kunde bereit für den "tap & go"-Einkauf. Das mobile Bezahlsystem Mpass funktioniert überall dort, wo das MasterCardPayPass-Logo zu sehen ist.

Um zu bezahlen, muss der Kunde sein Telefon in einem Abstand von bis zu vier Zentimetern an das MasterCardPayPass-Zahlungsterminal an der Kasse halten, um die Zahlung anzustoßen ("tap"). Bei Beträgen unter 25 Euro erfolgt die Zahlung sofort. Bei höheren Beträgen bestätigt der Kunde den Einkauf zusätzlich durch die Eingabe einer PIN. Ein optisches und akustisches Signal bestätigt die erfolgreiche Transaktion.

Ratgeber: Near Field Communication (NFC)

So geht's mit der Abrechnung

Für die spätere Abrechnung stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Der Nutzer kann wahlweise die Beträge per Lastschrift vom Girokonto abbuchen lassen oder per Überweisung Guthaben auf sein mpass-Konto aufladen.

Für die Kostenkontrolle sorgt die App, die den Nutzer bei einer erfolgten Zahlung sofort benachrichtigt. Neben einem Überblick zu allen Transaktionen zeigt sie vorgemerkte Beträge zu bereits getätigten, aber noch nicht abgebuchten Zahlungen, sowie das aktuelle Guthaben an. Darüber hinaus werden die Auflademöglichkeiten des Mpass-Kontos erklärt.

Der Kunde erhält außerdem eine Übersicht über Geschäfte in seiner Nähe, die Mpass-Zahlungen akzeptieren.

Zum Start erhalten Kunden an teilnehmenden star-Tankstellen im Großraum Hamburg sowie den Conrad Electronic-Märkten bei der ersten Zahlung 5 Euro Rabatt auf ihr mpass-Konto gutgeschrieben.

Über 100.000 Akzeptanzstellen in Europa

Neben den Star-Tankstellen, o2 Shops und Conrad Elektronic-Märkten stehen den mpass-Nutzern tausende weitere Akzeptanzstellen zur Verfügung. Dazu zählen bundesweit beispielsweise die Restaurantkette Vapiano, die Douglas Gruppe mit Douglas Parfümerien, Thalia, Christ, AppelrathCüpper und Hussel, Aral-Tankstellen sowie immer mehr Filialen der Supermarktketten real, hit, Edeka und dm. Auch auf Reisen profitieren Mpass-Kunden von rund 500.000 weltweiten PayPass-Akzeptanzstellen, davon alleine 100.000 in Europa.

Hintergrund-Info: Mpass von O2, Telekom und Vodafone

Mpass ist der gemeinsame mobile Bezahlservice von O2, Vodafone und der Telekom. Der Dienst ermöglicht allen Kunden der deutschen Mobilfunknetze das sicher und kontaktlose Bezahlen von Käufen im E-Commerce, M-Commerce sowie im Einzelhandel. Sensible Kundendaten wie beispielsweise die Bankverbindung des Nutzers werden im Kaufprozess nicht an Dritte übertragen.