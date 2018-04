O2 Telefonica mit LTE-Paket für Unternehmen

Netzbetreiber Telefonica bringt jetzt einen speziellen LTE-Tarif für Unternehmen. O2 Business LTE ist ein Breitbandanschluss mit einem Inklusiv-Volumen von 12 Gigabyte. Bis 31. Dezember gibt es eine besondere Rabattaktion.

Seit heute bietet O2 Telefonica ein spezielles Breitbandangebot für Unternehmen, die in Gebieten ihre Büros haben, in denen O2-Telefonica sein LTE-Netz bereits aufgebaut hat. Der neue Tarif O2 Business LTE bietet einen schnellen Internetzugang für Computer und Laptops über das LTE-Funknetz von O2 Telefonica. Über einen speziellen LTE-Router werden diese Endgeräte mit dem schnellen Mobilfunknetz verbunden. Der notwendige Router kostet 41,93 Euro (plus Mehrwertsteuer). Das Telefonica-Funknetz erlaubt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde beim Datenempfang.

Der monatliche Preis für den LTE-Anschluss beträgt 35 Euro (plus Mehrwertsteuer). In diesem Preis ist ein Inklusiv-Surfvolumen von 12 Gigabyte enthalten. Falls das Inklusiv-Volumen im Abrechnungszeitraum aufgebraucht ist, wird die Übertragungsgeschwindigkeit auf 384 Kilobit pro Sekunde gedrosselt.

Ein besonderes Angebot hält O2 Telefonica für alle Kunden bereit, die sich bis zum 31. Dezember für das Angebot entscheiden. Sie bekommen in den ersten zwölf Monaten 50 Prozent Rabatt auf die monatliche Grundgebühr. Außerdem erhalten sie den LTE-Router gratis.

Die Mindestvertragslaufzeit für den O2 Business LTE beträgt 24 Monate. Der einmalige Anschlusspreis beläuft sich auf 21,50 Euro netto. Mehr Infos über O2 Business LTE gibt es unter http://www.o2business.de/lte