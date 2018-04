o2 und Ringfoto bringen Prepaid-Tarif mit Online-Fotoalbum

Netzbetreiber Telefonica o2 Germany bietet ab Mai 2011 gemeinsam mit der Ringfoto-Gruppe den neuen Prepaid-Tarif foto@phone an. Das Besondere an dem Guthaben-Tarif: Die Nutzer erhalten kostenlos ein Online-Fotoalbum mit 2 Gigabyte Speicher im Web.

Die Nutzer des foto@phone-Tarif sprechen, surfen und simsen im deutschen O2-Netz und zahlen dafür 9 Cent pro Minute und 9 Cent für jede SMS in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze. Für das mobile Surfen fallen 24 Cent pro Megabyte an. Das Online-Fotoalbum steht allen Nutzern des Tarifs offen. Sie können darauf mobil per Handy oder über ihren PC zugreifen.

Ringfoto bietet aber auch Zusatz-Optionen zum foto@phone-Tarif an. Die Internet-Flatrate Basic zum Beispiel erlaubt für 9,99 Euro im Monat den freien Datendownload mit bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde. Ab 300 Megabyte pro Monat ist jedoch eine Drosselung der Geschwindigkeit auf 64 Kilobit pro Sekunde vorgesehen.

Bis zu 1 Gigabyte pro Monat mit Fullspeed erlaubt der Tarif Internet Flat Super. Er kostet jedoch 14,99 Euro im Monat. Ringfoto hat aber auch eine Auslands-Option fürs Telefonieren im Programm: Für 4,99 Euro im Monat können Kunden ab Mai 60 Minuten lang ins Festnetz von Europa, Kanada und den USA telefonieren.