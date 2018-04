O2: Vierer Flat plus Festnetznummer für 19,99 Euro

Netzbetreiber Telefonica Germany startet am 12. Juni den neuen O2 Blue Select Tarif. Dieser bietet vier Flatpakete zum Preis von 19,99 Euro im Monat. Eine Festnetznummer ist auch dabei.

Mit der neuen 19,99 Euro teuren Flatrate bekommen Kunden von O2 ein vierfaches Flatpaket, das alle Telefonate ins O2-Netz, sämtliche SMS in alle deutschen Netze sowie eine Surfflat enthält, bei der 300 Megabyte pro Monat im Highspeed-Tempo genutzt werden können. Die vierte Flatrate ist eine Wunschflatrate. Sie geht entweder ins deutsche Festnetz oder in ein anderes Mobilfunknetz der Wahl. Mit im Flatpaket enthalten ist auch eine Festnetznummer. Für zehn Euro zusätzlich im Monat kann eine zweite Wunschflatrate hinzu gebucht werden. Der Tarif lässt sich mit weiteren Ergänzungspaketen erweitern.Schüler, Studenten und Auszubildende können jeweils eine zusätzliche Wunschnetzflatrate sowie eine SMS-Flatrate auch in den Tarifen ohne Vertragslaufzeit ordern. Das Angebot gilt voraussichtlich bis 6. August 2012.