Orange Schweiz: Sony Ericsson Yari und PSP Go-Bundle

Ein Herz für Gamer: Der schweizer Mobilfunkanbieter Orange bündelt Yari und PSP Go.

Der Mobilfunkanbieter Orange hat ein Herz für Gamer in der Schweiz. Er bietet das Sony Ericsson Yari zusammen mit der Playstation Portable Go im Bundle an. Ab umgerechnet ca. 73 Euro bekommt man dort das Bundle mit einem 24-Monats-Vertrag (siehe Tabelle).

Damit nicht genug, rundet Orange das Bundle mit dem Bluetooth-Headset Sony Ericsson MH110 ab. Es kann mit dem Sony Ericsson Yari, aber auch mit der Sony PSP Go verbunden werden. Das Yari kann man ausserdem als UMTS-Modem für die PSP Go verwenden. Eine runde Sache.

Wer sich für das Bundle entscheidet, aknn bis zum 10. März 2010 das Rennspiel Gran Turismo kostenlos auf die PSP Go herunterladen.