1011 Lautsprecher - alle relevanten Modelle, die auf dem hiesigen HiFi/High-End-Markt lieferbar sind, sind in diesem Buch zusammengefasst plus Technikerklärungen, hilfreiche Aufstellungs-, Einstell- und Kombinations-Tipps sowie etliche Reportagen.

Woche für Woche und Monat für Monat testet stereoplay neue Lautsprecher. Am Ende jedes Jahres kommt meist eine respektable Zahl heraus: zwischen 70 und 100 Testmodelle.

Und doch bilden wir, die Redaktion, selbst mit diesem stattlichen Ergebnis nur einen Bruchteil dessen ab, was auf dem deutschen Markt lieferbar ist. Unsere Recherchen ergaben, dass über 200 Hersteller über 1500 Boxen anbieten. Würde man die zahllosen Einbau- und Outdoor-Boxen noch mitzählen, käme man locker auf weit über 2000 Modelle.

Das Jahrbuch will Orientierung in diesem Angebots-Dschungel bieten. Dafür haben wir monatelang Kataloge gewälzt, Websites durchforstet und den Markt beobachtet. Letztendlich hat das Team - in enger Kooperation mit der stereoplay-Redaktion und den Kollegen von AUDIO sowie Video HomeVision - ein durchaus gehaltvolles Werk erstellt.

Um den Umfang nicht völlig zu sprengen, haben wir darauf verzichtet, sämtliche Produkte jedes Herstellers aufzunehmen. Es wurden dennoch 1011 Lautsprecher - alle relevanten Modelle, die auf dem hiesigen HiFi/High-End-Markt lieferbar sind.

Komplettiert wird diese einzigartige Übersicht durch zahlreiche Einzeldarstellungen, umfassende Technikerklärungen, hilfreiche Aufstellungs-, Einstell- und Kombinations-Tipps sowie etliche Reportagen zu den wichtigsten Herstellern der Lautsprecherbranche.

Das Lautsprecher-Jahrbuch finden Sie ab dem 12. November 2010 für 12,80 Euro im Handel. Oder direkt bestellen unter www.shop.magnus.de/lautsprecher - Versandkostenfrei versteht sich!