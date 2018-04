Ortel Mobile: Spezialist für günstige Auslandstelefonate

Ortel Mobile senkt die Minutenpreise ins Ausland. International Telefonieren ab 4,9 Cent pro Minute.

Ortel Mobile hat sich auf günstige Mobiltelefonie ins Ausland spezialisiert. Der Anbieter hat nun die Minutenpreise für die Telefonie in viele Länder gesenkt. So kostet etwa ein Anruf in Indien 5 Cent pro Minute, Telefonieren nach China oder Polen kostet 4,9 Cent. Innerhalb von Deutschland telefoniert man mit Ortel Mobile für 13 Cent pro Minute.

Für neue Kunden gibt es 10 Euro Bonusguthaben, 7,50 Euro Startguthaben und 2,50 Euro beim ersten Aufladen.

Eine Übersicht aller Minutenpreise in alle Länder finden Sie auf www.ortelmobile.de .