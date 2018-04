Oxygen Audio macht iPhone zum Autoradio

Die französische Auto-Hifi-Schmiede Oxygen Audio bringt ein 1-DIN-Gerät, dass das iPhone zur Steuer- und Medienzentrale im Auto macht.

Das iPhone als Medienlieferant im Auto ist keine Seltenheit mehr. Viele Hersteller bieten eine Anschlussmöglichkeit per Kabel oder Bluetooth an, um die Medien- und Telefonfähigkeiten des iPhone auch im Auto über das Radio nutzen zu können. Wer gerne eine konsequente Verschmelzung von iPhone und Autoradio hätte, wird beim französischen Hersteller Oxygen Audio fündig.

Über das "O Car"-1-DIN-Gerät wird das iPhone selbst zum Autoradio. Es verschmilzt per Dock mit dem Gerät und wird zu dessen Bedienfront. Über das Dock gibt es den Ton über das Radio an die Lautsprecher aus. So bedient und spielt man seine Musik über das iPhone, führt Telefongespräche (Bluetooth ist zusätzlich integriert, ein externes Mikrofon wird mitgeliefert), und bedient über eine spezielle Oxygen-Audio-App den FM-Tuner im Radio. Natürlich kann man auch diverse Webradio-Apps nutzen (eine schnelle Internetverbindung vorausgesetzt) oder das Radio per Apps zum Navi machen. Über einen zuschaltbaren Video-Ausgang kann man z.B. die Kinder auf den Rücksitzen mit Filmen unterhalten. Drei externe Verstärker kann man für mehr Power mit dem Radio verbinden.

Damit man das iPhone auch hochkant bedienen kann, lässt sich die Halterung ausfahren und drehen und anschließend sogar schwenken.

Das Oxygen Audio O Car ist kompatibel zum iPhone 3G, 3GS und 4. Zu kompatiblen Firmware-Versionen macht der Hersteller keine Angaben. Der Preis für Deutschland ist noch nicht bekannt.