Panasonic 3D-Fernseher - Deutschlandpremiere auf der High End

Panasonic präsentiert den ersten marktreifen 3D-fähigen Full-HD-Plasma-Fernseher im50 Zoll Format erstmalig in Deutschland auf der High End.

Erstmalig auf deutschem Boden präsentiert Panasonic mit dem VT 20 den ersten marktreifen 3D-fähigen Full-HD-Fernseher im 50-Zoll-Format. Die VT-20-Serie wurde gerade von der Zeitschrift "Chip" als "Produkt des Jahres" gekürt.

Das in dieser Produktreihe eingesetzte NeoPDP Panel soll über eine extrem schnelle Reaktionszeit von nur 0,001 Millisekunden mit hervorragender Bewegungsdarstellung verfügen und speziell für die Darstellung dreidimensionaler Bewegtbilder optimiert sein.

Panasonic bietet den Standbesuchern unter dem Motto "Step into the 3D World"regelmäßige Vorführungen in seinem 103-Zoll-3D-Kino. Die High End ist vom 6. bis zum 9. Mai im M,O,C in München. www.HighEndSociety.de