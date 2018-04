Panasonic hat heute auf der Panasonic Convention 2012 in Hamburg das erste seiner neuen Europa-Smartphones vorgestellt. Das Panasonic Eluga hat ein 4,3 Zoll-Display, es ist sehr dünn und leicht, ist wasser- und staubgeschützt und setzt beim Marktstart im März auf Android 2.3 als Betriebsystem

Kurz angekündigt wurde die Rückkehr von Panasonic auf den europäischen Smartphone-Markt bereits Anfang Dezember - im Rahmen der Panasonic Convention 2012 in Hamburg hat der japanische Elektronikkonzern heute sein erstes Android-Smartphone für den europäischen Markt in der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Eluga ist mit 103 Gramm ausgesprochen leicht und mit 7,8 Millimeter auch sehr dünn. Dennoch verfügt das neue Panasonic Phone über ein 4,3 Zoll (10,9 Zentimeter) großes OLED-Display, das mit seinen 960 x 540 Bildpunkten eine sehr detailscharfe Wiedegabe von Fotos und Internetseiten verspricht. Trotz seiner schlanken Form ist das Eluga staub- und wassergeschützt (nach dem Standard IP57). Außerdem hat es eine 8-Megapixel-Kamera und einen NFC-Chip (Near Field Communication) für den Infoaustausch über Kurzstrecken an Bord. Als Antrieb kommt ein 1 Gigahertz schneller Dualcore-Prozessor (OMAP4430) zum Einsatz. Ihm steht ein 8 Gigabyte großer interner Speicher zur Verfügung. Das Panasonic-Phone nutzt Android 2.3.5 als Betriebssystem, ein Update auf Android 4.x - Ice Cream Sandwich - soll im Sommer erfolgen.

Das Eluga wird auch mit der "Swipe and Share"-Technologie von Panasonic ausgestattet sein. Damit können Bilder via Funk vom Phone auf den TV gesendet werden oder Filme vom Smartphone auf ein Fernseher gestreamt werden. Der Name Eluga leitet sich von "elegant user-oriented gateway" ab. Das neue Smartphone ist das Auftaktmodell für eine ganze Reihe von Panasonic-Smartphones, die High-End Technologie in ultraschlanken Gehäuse vereinen sollen. Hier finden Sie weitere Informationen über die Aktivitäten von Panasonic bei Smartphones