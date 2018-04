Bowers & Wilkins hat jetzt mit der App "Zeppelin Air" eine kostenfreie Party-App für alle AirPlay-fähigen Abspielgeräte vorgestellt. Der Clou: Egal ob die Freunde einen iPod Touch, ein iPhone oder ein iPad dabei haben, alle können ihre iTunes-Musik beisteuern und so gemeinsam die Playlist des Abends bestimmen.

Um in den Genuss zu kommen, den Abend musikalisch spannend zu gestalten, muss der Gastgeber in der App eine Playlist auf seinem iOS-Gerät anlegen, während er im heimischen WLAN eingeloggt ist. Alle Anwesenden können sich dann ins WLAN einloggen, die App starten und sich vom Gastgeber für die Playlist freischalten lassen - wodurch Sie berechtigt sind, eigene Songs in der Playlist vorzuschlagen.

Um grobe musikalische Ausrutscher zu vermeiden, hat der Gastgeber weiterhin das letzte Wort - er kann die Songs entweder durchlaufen lassen oder auswählen, welche Songs tatsächlich gespielt werden. Die so gemeinsam erstellte Wiedergabeliste lässt sich dann auf den Bowers & Wilkins Zeppelin Air, aber auch auf alle anderen AirPlay-fähigen Abspielgeräte streamen. Sowohl Gastgeber als auch Freunde sehen in der App jederzeit, welcher Song gerade gespielt wird und welche als Nächstes kommen. Kompatibilität und Verfügbarkeit

Die Zeppelin-Air-App ist kostenlos im iTunes-Appstore erhältlich. Sie funktioniert sowohl mit dem Zeppelin Air als auch mit jedem anderen AirPlay-fähigen Endgerät. Hier finden sie weitere Infos zu "Zeppelin Air"-App