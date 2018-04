Philips mit schlankem Dock für Apples iPhone

Das Elektronikunternehmen Philips stellt mit dem DS6100 ein äußerst schlankes iPhone-Dock vor, das mit integrierten Lautsprechern und hochwertigem Aluminium-Gehäuse nicht nur im Wohnzimmer oder auf dem Schreibtisch eine gute Figur macht.

Das von Philips vorgestellte iPhone-Dock DS6100 beherbergt neben einer Ladefunktion für das Apple-Gerät zwei Neodymium-Lautsprecher, die es auf eine Musikleistung von 20 Watt bringen. Damit sind sie den integrierten Lautsprechern von Apples Smartphones deutlich überlegen. Die größten Besonderheiten des DS6100 sind seine längliche Form und sein aus Aluminium gefertigtes Gehäuse. Durch die Form drängt es sich für den Einsatz auf dem Schreibtisch auf, wo es unter dem Monitor des PCs oder Macs Platz findet. So aufgestellt hat der Nutzer dann nicht nur das Geschehen auf dem Monitor, sondern auch das auf dem Smartphone im Blick. Über den AUX-Anschluss des Docks lässt sich das Dock auch mit der Soundkarte des Computers verbinden. Dann machen die Dock-Lautsprecher denen im Monitor Konkurrenz. Anschluss an das Dock findet das iPhone über den Dock-Connector. Dieser ist zwar bei allen iPhones standard. In der Praxis kann es dennoch zu Inkompatibilitäten kommen, wenn das iPhone wegen der Form seines Gehäuses korrektes Einsetzen in das Dock verhindert. Philips macht bislang keine konkreten Angaben zur Kompatibilität, sondern spricht generell von "iPod/iPhone-Kompatibilität". Vermutlich legt der Hersteller dem DS6100 Adapter bei, über die sich die Aufnahme am Dock an unterschiedliche iPhone-Gehäuse anpassen lässt, so wie er dies auch bei anderen iPhone-kompatiblen Geräten in der Vergangenheit getan hat. Das offiziell "Philips Desktop Docking Speaker for iPod/iPhone DS6100" genannte Gerät kommt im Mai 2012 für rund 200 Euro in den Handel.