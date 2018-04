Philips-Schnurlostelefon mit Handy-Option

Philips stellt auf der IFA ein Schnurlostelefon der besonderen Art vor. Das Think Link SE888 ist gleichzeitig eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Ladestation für Smartphones.

Mit einem Telefon Festnetz- und Mobilfunk-Anrufe führen - das verspricht Philips bei seinem neuen Schnurlostelefon SE888. Das erstmals auf der IFA in Berlin vorgestellte Dect-Komforttelefon verfügt über eine Bluetooth-Funkeinheit, mit deren Hilfe Anrufe ans Handy auch vom Dect-Mobilteil des Schnurtelefons geführt werden können. Das Schnurlose von Philips hat so maximal zwei Mobiltelefone im Griff. Zusätzlich ist das Think Link auch mit einer Ladefunktion (Micro USB-Anschluss) für zwei Handys ausgestattet.

Das Komfortmodell verfügt außerdem über zwei Tastaturen (eine auf dem Mobilteil - eine auf der Basisstation). Separate Telefonbücher für das Festnetz und für Mobiltelefone sind vorhanden, außerdem ist ein Anrufbeantworter mit 60 Minuten Aufzeichnungskapazität integriert. Sein DECT-Mobilhörer verfügt über ein 6 Zentimeter großes Farbdisplay und viel Platz für Tasten.

Das SE888 ist mit einem Energiespar-Modus ausgestattet - der Energieverbrauch liegt im Standby-Modus bei 0,65 Watt.

Das Philips Think Link SE 888 soll im September für 139,99 Euro in den Handel kommen.

