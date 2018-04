Preissenkungen bei 1click2dsl

Der Hamburger Internet Provider 1click2surf senkt in seinen Volumen- und Zeittarifen rückwirkend zum 01.04.05 die DSL-Preise um bis zu 36 Prozent.

Zusätzlich wird die DSL-Angebotspalette um zwei weitere Volumentarife (click 500 und click 8000), sowie um einen zusätzlichen Zeittarif (click 80) erweitert. Bei 1click2dsl gibt es alle Tarife mit einer Mindestvertragslaufzeit von nur einem Monat. Jeder Tarif kann bei Nichtgefallen mit einer Kündigungsfrist von einem Monat gekündigt werden. Die Tarife, sowie die neuen, rückwirkend ab 01.04.05 geltenden Preise im Einzelnen: Das 1click2dsl Volumentarifangebot: list:ul:Click 500: Der Schnupper-Volumentarif mit monatlich 512 MB inkl. für 0,75 € pro Monat|Click 1000: Der Einsteiger-Volumentarif mit monatlich 1024 MB inkl. für 1,75 € pro Monat|Click 2000: Der Standard-Volumentarif mit monatlich 2048 MB inkl. für 2,75 € pro Monat|Click 5000: Der Profi-Volumentarif mit monatlich 5120 MB inkl. für 6,75 € pro Monat|Click 8000: Der Power-Volumentarif mit monatlich 8192 MB inkl. für 11,75 € pro Monat Die 1click2dsl Volumentarife sind mit allen T-DSL-Anschlussbandbreiten nutzbar. Bei Volumenüberschreitung werden nur 1,2 Cent pro MB in Rechnung gestellt. Das 1click2dsl Zeittarifangebot: list:ul:Click 20: Der Standard-Zeittarif mit monatlich 20 Stunden Surfzeit inkl. für2,75 € pro Monat|Click 50: Der Profi-Zeittarif mit monatlich 50 Stunden Surfzeit inkl. für 6,75 € pro Monat|Click 80: Der Power-Zeittarif mit monatlich 80 Stunden Surfzeit inkl. für 11,75 € pro Monat Die 1click2dsl Zeittarife sind mit den Anschlussbandbreiten T-DSL 348 und 1000 nutzbar. Bei Zeitüberschreitung werden nur 1,2 Cent pro Minute in Rechnung gestellt. Ebenfalls im Angebot ist ein DSL by call-Tarif bei dem verursachungsgerecht 0,0043 € je MB in Rechnung gestellt werden. Für Neueinsteiger, die über 1click2dsl Ihren T-DSL-Anschluss gleich mitbestellen, sind zusätzlich zwei kostenlose DSL-Modems beziehungsweise -Router im Angebot. 1click2dsl ist ohne Filesharingeinschränkungen oder sonstige Portpriorisierungen auch im Mehrplatzbetrieb (Netzwerk) nutzbar. Alle Bestandskunden in den Standardtarifen von 1click2dsl werden automatisch rückwirkend zum 01.04.05 auf die neuen Konditionen umgestellt. Die Tarife sind ab sofort über die Internetseite von link:e: http://www.1click2dsl.de|1click2dsl |_newbestellbar.