2008 wollen sie richtig Gas geben. So kündigen es jedenfalls R.E.M. mit ihrem neuen Studioalbum "Accelerate" (zu Deutsch: "beschleunigen") an, mit dem sie gleichzeitig den Startschuss für eine Welttournee geben. In Deutschland haben sich die amerikanischen Rock-Heroen die schönsten Open Air Locations für ihre wenigen Auftritte im Juli und August ausgesucht:15.07.08 Dresden, Elbufer16.07.08 Berlin, Waldbühne19.08.08 Stuttgart, Ehrenhof Neues Schloss20.08.08 St. Goarshausen, Freilichtbühne Loreley22.08.08 Würzburg, Feste Marienberg