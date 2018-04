Radio-Phonograph Brionvega rr226

Für Hi-Fi-Nostalgiker vereint Brionvega im Radiofonografo rr226 moderne Technik mit klassischem Gewand.

Ein Tonmöbel von besonderer Art und Ästhetik bietet der italienische Hersteller Brionvega designorientierten Musikliebhabern an. Auf moderne Technik zurückgreifend, stellt der Radio-Phonograph rr226 neben einem Plattenspieler des renommierten Herstellers Pro-Ject, auch einen FM/AM Tuner, sowie einen CD-Spieler zur Verfügung.

Bei Bedarf finden 2 externe Quellen via Cinch Zugang zum rr226. Ausgangsseitig bietet sich ein Kopfhöreranschluss, Pre-Out sowie ein Subwooferausgang an und macht den Radiofonografo rr226 nicht nur vielseitig, sondern auch zukunftssicher. Ein integrierter Verstärker liefert jeweils 30 Watt an die beiden Lautsprecher. Als Evolution des originalen Klassikers aus dem Jahre 1965, wird jeder Radio-Phonograph einzeln und von Hand gefertigt. Design und die auf 300 Stück limitierte, handgefertigte Produktion machen aus dem rr226 ein individuelles Sammlerstück.

Für 6.170 Euro ist der Zugang in den erlesenen Club der "Radiofonografo rr226"-Besitzer erhältlich.