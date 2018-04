RCA Airnergy: Geräte per WLAN laden

Das kleine Kästchen von RCA zieht Energie aus WLAN-Signalen und lädt damit Handys und andere Geräte auf.

Innovation ist ein oft zu unrecht benutztes Wort. Für die Technologie, die im RCA Airnergy steckt, ist Innovation der passendste und rechtmäßigste Begriff. Auf der CES wurde das kleine Kästchen mit USB-Anschluss vorgestellt. Es zieht Energie aus WLAN-Signalen in der Luft.

Die Energie soll ausreichen, um Kleingeräte wie Handys laden zu können. Auf der CES schaffte das Airnergy, ein Blackberry in 90 Minuten von 30 auf 100 Prozent zu laden. Nun ist eine Messe natürlich recht gesättigt mit WLAN-Signalen. In dicht besiedelten Wohngebieten oder Innenstädten mag die Energie ebenfalls noch ausreichen. Inwiefern das Gerät die Netzqualität beeinflusst ist noch nicht geklärt. Die Idee hingegen ist schlicht genial. Der Miniaturisierungstrend lässt darauf hoffen, dass - sollte sich die Technologie im Alltagseinsatz bewähren - Airnergy zukünftig direkt in Handys und andere Geräte verbaut wird.

40 Dollar soll das RCA Airnergy kosten und im Sommer in den Handel kommen.