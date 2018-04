Retro-Telefonhörer für Smartphones von Native Union: Moshi Moshi 01

Retro-Charme für die Neuzeit: Hochwertige Telefonhörer für fast alle Handys gibt's von Native Union.

Es ist eine Weile her, als man sich in Deutschland zwischen einem grünen oder einem orangen Modell "Telefon" bei der Deutschen Post entscheiden konnte. Den Telefonhörern dieser "Modelle" war eigen (außer der unansehnlichen Farben): Robustheit, Handlichkeit, wertige Schwere, angenehme Rundungen und die Spiralkordel. Ersteres Attribute, mit denen moderne schnurgebundene Bürotelefone oder gar mobile Handys und Smartphones nicht mithalten können.

Wer den Retro-Touch braucht, kann sein Handy oder Smartphone nun mit den Telefonhörern von Native Union nachrüsten. Optisch durchaus an die Post-Klassiker angelehnt, aber erstens in etwas schickeren Farben (schwarz und rot) und zweitens mit einer weichen Oberflächenbeschichtung für ein gutes Anfassgefühl ausgestattet. Der Hörer heißt Moshi Moshi 01H+B und kostet rund 60 Euro mit einem Sockel, in den man den Hörer legen kann. Für 30 Euro gibt's das Modell Moshi Moshi 01H ohne Sockel für rund 30 Euro. Adapter für so gut wie jedes Handy und Smartphone kann man separat bestellen. Der Blog "boingboing" behauptet sogar, dass die Telefonhörer iPad-kompatibel sind.

Wie's der Name schon vermuten läßt, stammen die Hörer aus dem Reich der Mitte. In Japan begrüßt man sich mit "Moshi Moshi" am Telefon. In Deutschland gibt es die Retro-Hörer-Kollektion bei Klein&More zu kaufen.