RIM bringt zwei neue Blackberrys

Blackberry erweitert mit dem Bold 9780 im klassischen Blackberry Design und dem Curve 9380 mit Voll-Touchsreen sein Smartphone-Programm. Beide Neuheiten nutzen das neue Betriebssystem Blackberry 7, ihr Marktstart erfolgt in den nächsten Wochen.

RIM baut sein Blackberry-Angebot weiter aus. Zwei neue Modelle mit dem neuen Betriebssystem Blackberry 7 wurden heute vorgestellt. Der Blackberry Bold 9790 bietet ein Touchscreen mit der bekannten Blackberry Tastatatur sowie dem optischen Trackpad. Er ist mit einem 1 Gigahertz-Prozessor ausgestattet, hat 8 Gigabyte internen Speicher und bietet die Möglichkeit die Speicherreserven via Speicherkarten um 32 Gigabyte zu erweitern.

Das BlackBerry Curve 9380 ist ein Blackberry der voll über den kompakten 3,2-Zoll-Touchscreen gesteuert wird. Es wird mit vorinstallierten Social-Network-Anwendungen ausgeliefert und ist mit einer 5-Megapixel-Kamera mit Blitz ausgestattet.

In beiden Modellen kommt das neue Betriebssystem Blackberry 7 zum Einsatz. Es erlaubt im Vergleich zur Vorgängerversion ein flotteres Browsen, bietet eine sprachgesteuerte Suche, Augmented Reality-Unterstützung und NFC (Near Field Communications). Außerdem eröffnet es die Option persönliche Daten getrennt von beruflichen Daten zu verwalten. Beide Modelle werden mit einer Vielzahl an persönlichen Anwendungen und Apps ausgeliefert.

