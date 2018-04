Ende Januar 2013 wird RIM Blackberry 10 vorstellen. Neben dem neuen Betriebssystem sollen auch mehrere neue Smartphones vorgestellt werden.

Der angeschlagene Smartphone-Spezialist Research in Motion (RIM) will seine neue Blackberry Plattform Blackberry 10 am 30. Januar 2013 vorstellen. Ursprünglich geplant war eine Präsentation der neuen Software- und Produktgeneration im Herbst diesen Jahres. Aufgrund einiger Verzögerungen bei der Software-Entwicklung musste der Termin verschoben werden.

Details zu den neuen Smartphones mit BlackBerry 10 gibt es offiziell erst an diesem Termin. Aktuelle Spekulationen gehen von einer Präsentation eines Blackberry-Smartphones mit Touchscreen-Steuerung sowie eines Modells mit Touchscreen und vollständiger Tastatur aus.

Das neue Blackberry-Betriebssystem soll einen sehr schnellen Browser, topaktuelle Multimedia-Funktionen sowie die Funktionen Blackberry Flow, Blackberry Hub und Blackberry Balance bieten. Blackberry-CEO Thorsten Heins verspricht mit dem neuen Blackberry 10 "ein Anwendererlebnis, das auf dem Smartphone-Markt einzigartig ist".

Bis zum Marktstart der neuen Modelle soll auch das App-Angebot erheblich erweitert werden. Weitere Details zu Blackberry 10 gibt es direkt bei Research in Motion. Zurzeit ist Blackberry 10 weltweit bei über 50 Netzbetreibern in der Testphase.