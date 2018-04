Ring Seven: Preiskampf mit 7-Cent-Tarif

Das Mobilfunkunternehmen Ring bietet nun den ersten Tarif an, mit dem man für nur 7 Cent in alle deutschen Netze telefonieren kann.

7 Cent sind derzeit eine echte Kampfansage, denn so günstig telefoniert man bei keinem anderen Mobilfunkdiscounter.

Allerdings handelt es sich bei dem neuen Tarif "Ring Seven" nicht um einen Einheitstarif. Nur für die Telefonie im Ring-Netz und in alle anderen deutschen Fest- und Mobilfunknetze zahlt man 7 Cent pro Minute. Für eine SMS werden 14 Cent fällig. Dafür hat der Tarif noch eine praktische Eigenheit in petto. Für Nutzer, die gerne und oft ins Ausland telefonieren, kostet ein Telefonat ebenfalls nur 7 Cent - vorausgesetzt, der Anruf geht ins ausländische Festnetz. Pro Anruf wird pauschal ein Verbindungsentgeld von 15 Cent fällig. Bei Anrufen ins Mobilfunknetz variieren die Kosten für die Gesprächsminute.Wer mit Ring Seven Daten aus dem Netz abruft, zahlt 24 Cent pro Megabyte.

Das Starterset kostet 9,90 Euro und bringt 20 Euro Gesprächsguthaben mit.

Wer einen Einheitstarif sucht, wird bei Ring trotzdem fündig. Das Angebot nennt sich Ring Classic - eine Gesprächsminute bzw. SMS kostet 8,9 Cent. Neztintern kann man kostenlos simsen.

Beim Tarif Ring Clear spart man bei netzinternen Telefonaten - die kosten nur 4,9 Cent pro Minute. Dafür muss man für eine SMS 14 Cent berappen und eine Gesprächsminute in alle deutschen Netze kostet 8,9 Cent.

connect meint: Wer günstig in alle Netze und oft ins Ausland mit dem Handy telefoniert, sollte den Kalkulator von Ring​ anwerfen und sich den Ring-Seven-Tarif genauer ansehen.