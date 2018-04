Das Google Nexus 4 war gefühlt nach zwei Sekunden ausverkauft, das iPhone 5 und das Galaxy S3 prügelten sich im Vergleichstest: Alle Neuigkeiten rund ums Thema Smartphones im Wochenrückblick.

An dieser Stelle fassen wir noch einmal die wichtigsten Neuheiten zum Thema Smartphones zusammen. Hier finden Sie alle Neuankündigungen, Tests und Ratgeber.

Diese Woche im Fokus: Apple iPhone 5, Samsung Ativ S, Galaxy S3, Galaxy Camera und Galaxy Nexus, Google Nexus 4 und Huawei Ascend D Quad XL sowie neue Blackberry-Smartphones und ein neues Smartphone-Betriebssystem: Mozilla Firefox OS.

Highlight der Woche: Google Nexus 4

Wer ein so gut ausgestattetes Smartphone zu so einem günstigen Preis ins Rennen schickt, darf sich nicht wundern, wenn sich der eine oder andere dann tatsächlich dafür interessiert. Als diese Woche das Nexus 4 in Googles Play Store an den Start ging, war es in Nullkommanix ausverkauft. Und der Hype ist durchaus gerechtfertigt. Die Skepsis angesichts des günstigen Preises von 300 (8-GB-Version) bzw. 350 Euro (16-GB-Version) war im Test schnell verflogen. Das Nexus präsentiert sich als solide verarbeitetes und mächtig ausgestattetes Smartphone, das obendrein die neue Android-Version 4.2 einführt.

Google Nexus 4 im Praxistest

News der Woche: Firefox OS

Eigentlich stellen wir an dieser Stelle unser Schnäppchen der Woche vor. Das kann in dieser Woche aber nur das Google Nexus 4 sein und das haben wir oben schon vorgestellt. Deshalb hier noch ein zweites, kleines Highlight: Firefox-Erfinder Mozilla wird ein Smartphone-Betriebssystem bringen.

Mehr Informationen zu Firefox OS

Die ersten Smartphones mit Firefox OS sollen im Frühjahr kommen. Vielleicht entwickelt sich hier ja eine kleine, feine Alternative zu iPhone und Android.